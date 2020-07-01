ارتفاع أسعار النفط بعد مؤشرات على نمو الطلب

2020/07/01 | 15:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، بعدما أظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما هو متوقع، ما يشير إلى تحسن الطلب حتى مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.وزاد خام القياس العالمي “برنت” بواقع 31 سنتا إلى 41.58 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينيتش، بعدما فقد أكثر من […]

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