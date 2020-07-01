مجلس محافظة السليمانية يكشف عن 122 مقترحا للاستقلال من اربيل

2020/07/01 | 15:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية عقدت لجنة اعداد مشروع اللامركزية الادارية والمالية في مجلس محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، اجتماعاً لمناقشة لخطوات النهائية لاعداد المشروع.ونقل موقع الاتحاد الوطني عن مصدر قوله، ان “اللجنة انهت اعمالها في محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين واجتمعت مع جميع مدراء الدوائر والجهات ذات العلاقة لاغناء مشروع اللامركزية الادارية والمالية”واضاف، ان “اللجنة ستقوم […]

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