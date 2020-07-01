الدفاع المدني تخمد حريقاً شبّ في معمل إطارات الديوانية

2020/07/01 | 15:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، حريقاً شبّ في معمل إطارات الديوانية.

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