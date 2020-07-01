الكاظمي يؤكد أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان في مواجهة جائحة كورونا

2020/07/01 | 15:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان في مواجهة جائحة كورونا.

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