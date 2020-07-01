مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات: الحكومة مستعدة لإجراء الانتخابات بشرط إكمال قانونها

2020/07/01 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لشؤون الانتخابات، أن الحكومة مستعدة لإجراء الانتخابات بشرط اكمال التصويت على قانونها.

وقال الهنداوي في بيان، إن المنهاج الحكومي أكد على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ونزيهة وعادلة تراعي المعايير الدولية للعملية الانتخابية، وان الكاظمي مصر على إجراء انتخابات تحترم إرادة المواطنين، مبينا ان اجراء الانتخابات يستدعي وجود قرار سياسي يعمل على انجاز قانون الانتخابات وانهاء التقاطعات السياسية بشأنه.

وأوضح أن التعديلات الحكومية تخص عدد المقاعد وتوزيع الدوائر الانتخابية، مع وجود ضمانات العدالة والنزاهة في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الحكومة مع فكرة تعميم النظام البايومتري، والنظم التكنولوجية الحديثة لتسريع النتائج، لافتا إلى أن الحكومة باتت مستعدة لتقديم مقترحات لتعديل قانون الانتخابات وفق الصلاحيات التي منحها إياها الدستور في إمكانية اقتراح التعديلات والنصوص الجديدة، وأن السلطة التنفيذية تريد الوصول إلى صيغة ترضي أكثر عدد من الناخبين من اجل العودة إلى ممارسة ديمقراطية حقيقية.

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