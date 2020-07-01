القضاء الإيراني: محاكمات قتلة قاسم سليماني ستكون في العراق

2020/07/01 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية ان محاكمات قتلة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني لن تمر بسهولة.

وصرح المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي ان دم سليماني لن يضيع، داعيا الى محاكمة قتلته.

واضاف أينما كان هذا التحقيق مطلوبا، ستعقد المحكمة داخل البلاد، وستكون هناك محاكمات في العراق، إذا كانت هناك حاجة، وسوف تحصل طهران على المساعدة من المنظمات الدولية.

ومضى قائلا، منذ الأيام الأولى تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة وتم رفع دعوى، وتم تشكيل هيئة قضائية واستشارية، بالتعاون مع النظام القضائي العراقي، بحسب قوله.

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