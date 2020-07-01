موقف وبائي بأعداد جديدة “تكسر” الفرحة المؤقتة

2020/07/01 | 16:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (11378) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (555923) – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2415) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 341 […]

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