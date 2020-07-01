تركيا: سوري يتهم مستشفى في ولاية «بورصة» بسرقة أعضاء ابنه المتوفى

2020/07/01 | 16:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم لاجئ سوري الثلاثاء، مشفى حكومي في ولاية بورصة شمال غربي تركيا بسرقة أعضاء ابنه المتوفى غرقاً بعد ملاحظته علامات تشريح جثمان الطفل.وحصلت الحادثة عندما تسلم جثة ابنه الغريق من معهد بورصة للطب الشرعي…

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