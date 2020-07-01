جولة ثانية للكاظمي ضد الفصائل العراقية.. من سينتصر؟

2020/07/01 | 16:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات كان رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي قد تعهد، الشهر الماضي، بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية في البلاد من العصابات والجماعات وقطاع الطرق، التي تكبد البلاد خسائر سنوية تقدر بمليارات الدولارات.وأكد في بيان…

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