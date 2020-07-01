مؤتمر بروكسل يجمع 7.7 مليار دولار لمساعدة السوريين

2020/07/01 | 16:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمع المشاركون في مؤتمر #بروكسل للمانحين، 7.7 مليار #دولار لمساعدة #السوريين في الداخل، واللاجئين في دول الجوار.وقال مفوض إدارة الأزمات في #الاتحاد_الأوروبي، “جانز ليناريتش”، في مؤتمر صحفي في ختام المؤتمر، أمس الثلاثاء، إن قيمة…

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