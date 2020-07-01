2020/07/01 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة واسط: ساحة التظاهر خط احمر بالنسبة لنا وسنعمل على حمايتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 16:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة واسط: ساحة التظاهر خط احمر بالنسبة لنا وسنعمل على حمايتها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة واسط: ساحة التظاهر خط احمر بالنسبة لنا وسنعمل على حمايتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).