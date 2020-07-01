الصحة العراقية تسجل2415 إصابة جديدة بكورونا و 107 حالة وفاة

2020/07/01 | 16:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، تسجيل 107 حالات وفاة و2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم فحص (11378) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق […]

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