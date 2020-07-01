الصحة السعودية: تسجيل 49 وفاة و3402 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/07/01 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل 49 وفاة و3402 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

يتبع..

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي، الخاص بفيروس كورونا، مبينة أنها سجلت ارتفاعاً جديداً في اعداد الوفيات والإصابات.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم فحص (11378) نموذج في كافة المختبرات المختصة

بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة النجف، الأربعاء (01 تموز 2020)، بتسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة النجف، سجلت اليوم 165 إصابة جديدة بفير

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الامير الحلفي، الاربعاء (01 تموز 2020)، أولويات صرف وزارة الصحة بعد التصويت على تخصيص 50 مليار دينار للوزارة.

وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوزارة لم تستلم لحد الان

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