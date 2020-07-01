2020/07/01 | 16:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصناعـة تكشف ملابسات حريق مصنع إطـارات الديوانيـة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 16:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصناعـة تكشف ملابسات حريق مصنع إطـارات الديوانيـة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصناعـة تكشف ملابسات حريق مصنع إطـارات الديوانيـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).