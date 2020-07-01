الزرفي يعزو تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر حزيران إلى إجراءات مدة تحويل العملة

2020/07/01 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرجع عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر حزيران إلى إجراءات مدة تحويل العملة.

وقال الزرفي، إن سبب تأخير دفع الرواتب يعود لإجراءات مدة تحويل العملة وليس لتحويل صرف الرواتب كل اربعين يوماً كما يشاع، مبيناً أن الرواتب سيتم إطلاقها في الأيام المقبلة.

وأضاف، أن الرواتب سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الأيام المقبلة بعد استكمال تحويل اجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة الى العراقية.

هذا، وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة المالية بالإسراع بإطلاق رواتب الموظفين.

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