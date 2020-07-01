وزير التخطيط: الحكومة ماضية بإجراء إصلاحات لتجاوز الأزمة الراهنة

2020/07/01 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ماضية بإتخاذ اجراءات ومعالجات وإصلاحات لتجاوز الأزمة الراهنة.وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “وزير التخطيط، خالد بتال، استقبل في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، الممثل المقيم للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، والوفد المرافق لها”.وقال بتال، […]

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