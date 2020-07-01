وزير التخطيط لبلاسخارت : الحكومة ماضية بالحلول لتجاوز الأزمة الراهنة

2020/07/01 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، ان الحكومة ماضية في اتخاذ مجموعة من الحلول والمعالجات والإصلاحات، بهدف تجاوز الأزمة الراهنة، وتداعياتها المستقبلية.وذكر بيان لوزارة التخطيط أن "وزير التخطيط استقبل في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، الممثل المقيم للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، والوفد المرافق لها".اكّد بتال ان "الحكومة ماضية في اتخاذ مجموعة من الحلول والمعالجات والإصلاحات، بهدف تجاوز الأزمة الراهنة، وتداعياتها المستقبلية، داعيا، المجتمع الدولي، متمثلا، بالأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، إلى تقديم المزيد من الدعم للعراق في مختلف المجالات، الإنسانية والاقتصادية".كما بحث الطرفان، وفقا للبيان، مشروع التعداد العام للسكان والمساكن، والتحديات التي تواجه تنفيذه"، مؤكدين اهمية توفير المعلومات والبيانات عن خصائص حياة السكان، الاقتصادية والسكنية، والخدماتية على المستوى الوطني، وعلى مستوى الوحدات الإدارية، فضلا عن الاستفادة من بيانات التعداد في توفير اطار تقني لاجراء الانتخابات المقبلة".وأشار البيان إلى أن " اللقاء بحث أيضا قضية النازحين،والعمل على تأمين العودة الآمنة والطوعية لهم، واتفق الطرفان، على ترتيب لقاء قريب مشترك بين ممثلي وكالات الامم المتحدة ووزارة وزارة الهجرة والمهجرين، بهدف مناقشة مجموعة خيارات لمعالجة ملف النزوح ومخيمات النازحين، من حيث العودة الى مناطقهم، او ايجاد مكان بديل لهم، وتأمين الظروف الانسانية المناسبة لقاطني هذه المخيمات التي تشمل توفير خدمات التعليم والصحة وفرص عمل مناسبة".

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