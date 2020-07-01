معامل الأوكسجين في نينوى تجهز ذي قار ب100 إسطوانة ..(صور )

2020/07/01 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى

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