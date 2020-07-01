اعلاها في العاصمة ..تسجيل 3402 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 49 في السعودية

2020/07/01 | 16:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 49، كما سُجلت 1994 حالة تعافٍ.وسجلت الرياض 401 إصابة جديدة، والدمام 283، والهفوف 229، ومكة المكرمة 198.وبلغ مجمل الإصابات في المملكة، 194,225، وإجمالي التعافي 132,760، وإجمالي الوفيات 1698.هذا وبلغت الحالات الحرجة 2272.يشار إلى أن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعال جدد أمس الثلاثاء، التذكير بأن الجائحة مستمرة، ولا يوجد لقاح ولا علاج موجه، ويمكن الوقاية من الفيروس باتباع الإجراءات الوقائية.وأوضح أن عيادات تطمن مخصصة لمن يعاني من أعراض تنفسية، وبلغ عدد المراجعين فيها 174313 مراجعاً، ونسبة من بدأ البروتوكول العلاجي فيها 12%، أما نسبة من أحيلوا إلى أقسام الطوارئ فبلغ 3%.

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