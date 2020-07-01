2020/07/01 | 16:35 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزارة الصحة: إصابات كورونا منذ الأزمة 51524 و الشفاء 26267 والوفيات 2050 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 16:35.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة: إصابات كورونا منذ الأزمة 51524 و الشفاء 26267 والوفيات 2050) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة: إصابات كورونا منذ الأزمة 51524 و الشفاء 26267 والوفيات 2050) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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