ايران: على القوات الأمريكية مغادرة الأراضي السورية

2020/07/01 | 16:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كررت ايران مطالبتها القوات الامريكية بمغادرة الأراضي السورية

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