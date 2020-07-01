2020/07/01 | 16:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 2415 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

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