2020/07/01 | 16:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أوضحت دائرة صحة الأنبار، اليوم الأربعاء، تفاصيل الإصابات الـ8 الجديدة بفيروس كورونا المستجد والتي اعلنت خلال الموقف الوبائي لوزارة الصحة والبيئة.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “الاصابات بفيروس كورونا الـ(٨) التي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار، توزعت كالتالي:- * ٤ مصابين بفيروس كورونا في قضاء الرمادي ملامسين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الأنبار توضح تفاصيل الإصابات الـ8 المسجلة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الأنبار توضح تفاصيل الإصابات الـ8 المسجلة اليوم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).