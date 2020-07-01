نجم ضخم يتخفى ويثير حيرة العلماء في حالة غير معروفة

2020/07/01 | 16:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اثار نجم على بعد نحو 75 مليون سنة ضوئية في مجرة كينمان القزمة (Kinman Dwarf)، في كوكبة الدلو حيرة علماء الفلك إثر اختفائه بعدما كان تحت مراقبتهم، لتطرح العديد من التساؤلات حول اختفائه.ومن ضمن الاقتراحات المتداولة بأن يكون قد انهار مشكّلا ثقبا أسود دون أن ينفجر ليشكل ما يعرف بظاهرة “المستعر الأعظم”.[…]

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