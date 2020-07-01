بايرن ميونخ يعلن رسميا عن تعاقده مع مدافع جديد

2020/07/01 | 16:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميا، تعاقده مع اللاعب تانغي كواسي، حتى عام 2024، في صفقة انتقال حر، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.وشارك كواسي الذي يبلغ 18 عاما، في 13 مباراة مع سان جيرمان في مختلف المسابقات، لكنه وقع عقده الاحترافي الأول مع الفريق البافاري.وأصبح كواسي أصغر لاعب يمثل بطل […]

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