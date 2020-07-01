مع انهيار قيمة الليرة: هل تساهم العملة التركية بتخفيف معاناة العمّال في الشمال السوري؟

2020/07/01 | 16:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني آلاف العمال، في الشمال السوري، من تدني دخلهم بسبب انهيار الليرة السورية، وعدم قيام أرباب العمل برفع أجورهم لتتناسب مع ارتفاع سعر الدولار، فأصبحت الأجور الفعلية لكثير منهم لا تتجاوز دولاراً واحداً في اليوم،…

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