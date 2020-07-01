الولايات المتحدة.. نحو 45 ألف إصابة بكورونا خلال يوم وكاليفورنيا تشهد قفزة قياسية

2020/07/01 | 16:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت بيانات إحصائية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم السابق أكثر من 44.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما شهدت ولاية كاليفورنيا قفزة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات.وأكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة رصدت خلال […]

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