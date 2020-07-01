للسوريين في تركيا… المشاريع المنزلية فرصة نحو الاستقلال المادي

2020/07/01 | 16:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاريع من #المنزل، فكرة لا بأس بها بنظر عدد من #اللاجئين السوريين في #تركيا حيث ينشطون في مشاريع صغيرة توفر لهم دخلاً إضافياً ولو أنه قليل بنظر من تواصلنا معهم إلا أنه يقضي بعض الاحتياجات.…

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