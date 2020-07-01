كاتب مقرب من الفصائل يقدم “تفسيرًا غريبًا” حول سكوت قادة الحشد عن رجوع سياسيين “متهمين بالإرهاب”!

2020/07/01 | 16:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم الكاتب المقرب من الفصائل، أسعد البصري، تفسير “غريبًا” حول سكوت قادة الحشد عن رجوع سياسيين “اتهموا بالارهاب” خصوصًا في زمن حكم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال البصري في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “الحشد متقصد ساكت عن عودة العيساوي والهاشمي وعلي الحاتم، هذول مو مثل الخنجر لان ذاك دعم […]

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