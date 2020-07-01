تحشيد المحافظات ونية الدخول للخضراء: دعم للكاظمي أم عفوية وغير موجهة.. ماذا يحدث في ساحة التحرير؟

2020/07/01 | 16:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت ساحة التحرير ومقترباتها، مشاهد كانت قد غادرتها منذ فترة طويلة، وبدأت الحياة الاحتجاجية الغاضبة التي تحمل سمة تشرين، تظهر من جديد بعد فترة فتور لأشهر عدة، في حراك مفاجئ إلا أنه قد أعد له منذ فترة دون تسليط الضوء عليه.عجلات تحمل متظاهرين من محافظات بابل وواسط، متوجهة نحو العاصمة […]

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