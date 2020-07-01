رئيس الوزراء البريطاني: ضم مستوطنات الضفة الغربية سيمثل انتهاكاً للقانون الدولي

2020/07/01 | 16:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، من أن مضي الاحتلال في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة “سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي” و”سيكون متعارضاً” مع مصالح إسرائيل وذلك في مقالة نشرتها صحيفة إسرائيلية، الأربعاء.ويرتقب أن تعلن حكومة الاحتلال الإسرائيلية اعتباراً من الأربعاء استراتيجيتها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها […]

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