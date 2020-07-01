وزير النقل يعلن افتتاح ممر ملاحي جديد يربط الخليج العربي بأوروبا

2020/07/01 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، الاربعاء، افتتاح ممر جديد من اقصى جنوب العراق...





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