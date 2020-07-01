2020/07/01 | 17:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة بتخصيص 25% من القروض الخارجية للمشاريع الاستثمارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية توصي بتخصيص 25% من القروض للمشاريع الاستثمارية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية توصي بتخصيص 25% من القروض للمشاريع الاستثمارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).