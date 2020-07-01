العراق يفتتح ممرا ملاحيا جديدا يربط الخليج بأروبا

2020/07/01 | 17:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير النقل العراقي الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي ، اليوم الاربعاء ، فتح ممر جديد من اقصى جنوب العراق الى نقطة Kaban في اقصى الشمال العراقي باتجاه تركيا لرفد الفضاء الجوي بمزيد من الطائرات .

وقال الشبلي : ان افتتاح الممر جاء لتطوير الممرات الجوية والخدمات الملاحية لاستيعاب الحركة الجوية في الاجواء العراقية وجعل الحركة تتسم بالديناميكية والسلامة العالمية وفقا لمعايير المنظمات الدولية للطيران المدني (ICAO) .

واشار الى انه انجز الممر نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها منسوبو شركة الملاحة الجوية والعمل بروح الفريق الواحد ما ادى الى كسب ثقة المنظمات الدولية للطيران والعمل بشروط المنظمة الدولية للطيران المدني في انشاء ممر ملاحي جديد kaban يعد حلقة وصل بين الخليج العربي واوربا ".

يذكر ان العراق كان يمتلك ممرين عالمين في سمائه واصبح اليوم يمتلك ثلاث ممرات ملاحية عاملة تزيد من انسيابية الحركة الجوية في الاجواء العراقية.

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