ماذا بعد عاصفة العراق السياسية

2020/07/01 | 17:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ضياء محسن الاسدي… (( أن المشهد العراقي الآن مربك وخطر وليس من السهل الاطمئنان له والتنبؤ لما سيحصل في ظل هذه الأحداث المتسارعة والمرعبة على الساحة السياسية والاجتماعية التي ترعب المواطن العراقي البسيط المراقب لما يجري من حوله على الواقع ومما يخافه هو ما يجري وراء الكواليس الذي لا يسر ولا يُفرح وخصوصا […]

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