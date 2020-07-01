بالوثائق: حملة الكاظمي لتغييرات المناصب تصل وزارة التعليم العالي.

2020/07/01 | 17:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، تغييرات في مناصب ادارية علية في الوزارة، شملت كل من منصب وميل الوزارة للشؤون العلمية فضلا عن منصب رئاسة جهاز الاشراف والتقويم العلمي.واظهرت وثائق اطلعت عليها “يس عراق”، “تخويل د.غسان حميد عبد المجيد بمهام وكيل الوزارة للشؤون العلمية بدلاً عن الدكتور فؤاد قاسم […]

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