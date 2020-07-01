2020/07/01 | 17:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف اللاعب الدولي السابق علي حسين رحيمة ، ان رئس نادي القوة الجوية السابق سمير كاظم ،كان وراء انتقالي من صفوف فريق الطلبة الى فريق القوة الجوية في وقتها.وقال رحيمة لـ" كلكامش برس" ان اصابته "في احدى المباريات التي لعبتها مع الفرق الشعبية في العراق قبل سنوات قليلة اسهمت بانهاء حياتي الكروية وبالتالي فأن الرياضي العراقي بشكل عام لا يمتلك الثقافة الكروية".مؤكدا :" امتلك اكثر من عرضا تدريبيا في قطر وبسبب ازمة كورونا لم اقرر بعد ، كما لابد لي من توضيح امر في غاية الاهمية خلال مسيرتي مع نادي الوكرة القطرة باني لم اقد اي تكتل على اي مدرب وان المدرب ليث اليعقوبي في الوكرة كان يتقصد المشاكل مع اللاعبين كاشفا عن طرحه لاسم حمادي احمد على نادي الوكرة قبل سنوات لكن الصفقة لم تتم لاسباب فنية".وذكر رحيمة ان" جماهير اهلي طرابلس هددت الإدارة بالاعتداء على مرافق النادي بسبب اتفاقي مع الوكرة القطري عندما كنت محترفا في صفوف النادي الليبي " مؤكدا انه وبسبب طردي في مباراة منتخب الشباب امام منتخب سوريا اصدر حسين سعيد قرارا بحرماني من اللعب مدى الحياة في حينها وبعدها قضيت ثلاثة عشر عاما مع المنتخب الوطني خالية من المشاكل، لكن" المدرب يحيى علوان ظلمني عندما ابعدني عن تمثيل المنتخب الوطني" .واوضح : "كان بالامكان الوصول لكأس العالم مع زيكو لكن المشاكل الادارية حالت دون ذلك"، مشيرا الى ان" المدرب ثائر احمد يعد من اهم المدربين المحليين وهو مكتشف خطة3_4_3 وان سبب اخفاقنا في بطولة كاس الخليج بعمان هو اعتماد المدرب البرازيلي فييرا في وقتها على اسماء لا تستحق التواجد مع المنتخب الوطني".وتابع" شجعت الزوراء منذ الصغر وتمثيلي للنوارس امنية وتحققت ولو عاد بي الزمن سأمثل نادي القوة الجوية من جديد واللعب في نهائيات كأس العالم هي اكبر الامنيات التي لم احققها".

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