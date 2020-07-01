الانبار .. اجتماع امني رفيع المستوى بحضور قادة الحشد الشعبي

2020/07/01 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بان قيادات امنية رفيعة المستوى وبحضور قادة الحشد الشعبي ناقشت الوضع الامني في مناطق غربي الانبار .وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان “اجتماعا امنيا في قضاء القائم غربي الانبار ضم رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله وقائد القوات البرية اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد عمليات […]

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