2020/07/01 | 17:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث بإسم حكومة إلاقليم: وفد من الإقليم الى بغداد قريبا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث بإسم حكومة إلاقليم: وفد من الإقليم الى بغداد قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).