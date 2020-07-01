2020/07/01 | 17:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 341 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 181 في مدينة الصدر 6 حالات خلال الرصد الوبائي و175 خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية.وقال الساعدي ان “صحة الرصافة سجلت 341 اصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا موزعة كالتالي: – الرصد الوبائي 31 حالة • […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 341 المسجلة اليوم بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 341 المسجلة اليوم بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).