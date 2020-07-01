كلوب: لست بحاجة للممر الشرفي.. والسيتي أصعب مباراة

2020/07/01 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تحدي الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وميزة تأجيل كأس الأمم الإفريقية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم الأربعاء، والخاص بمواجهة مانشستر سيتي غدًا على ملعب الاتحاد في قمة مباريات الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمن ليفربول التتويج بلقب البريميرليج، الأول منذ عام 1990، يوم الخميس الماضي، بعدما فاز تشيلسي على مانشستر سيتي (أقرب ملاحقي الريدز) بنتيجة (2-1).

واستهل كلوب المؤتمر الصحفي بالحديث عن عزم مانشستر سيتي إقامة ممر شرفي للاعبي ليفربول قائلًا: “لست متأكدًا ما إذا كنت حظيت به من قبل أم لا منذ زمن طويل في ألمانيا، هذا تقليد إنجليزي، وإيماءة لطيفة، لم أكن بحاجة إليها لرغبتنا في لعب كرة القدم وعدم الاحتفال، ولكن مرة أخرى هي إشارة لطيفة”.

وعلق كلوب على المنافسة بالموسم المقبل قائلًا: “مانشستر سيتي وتشيلسي واليونايتد سيكونون أقوياء الموسم المقبل، جميعهم في شكل جيد وهذا واضح، كما لن ينام كل من توتنهام وآرسنال وكذلك ليستر، علينا خوض 38 مباراة، ومن سيفوز بعدد أكبر من المباريات سيتوج باللقب، لن ندافع عن اللقب بل سنهاجم اللقب المقبل، نفس الموقف”.

وعن تدوين اسم ليفربول في سجلات التاريخ، قال الألماني: “ما حققناه هو أمر لكتب التاريخ، الأمر صعب والسيتي فريق رائع، وعلينا إظهار استعدادنا للمباراة”.

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن الجماهير: “آمل أن تبقى الجماهير في المنزل، هذا وقت صعب علينا جميعًا، كانت المشاعر في كل مكان ولمست ذلك، مر وقت طويل، معظم الجماهير قاموا بما طلبناه منهم بالجلوس في المنزل وأن يحظوا بوقت لطيف مع أسرهم، فالصور التي شاهدناها للمدينة لم تكن تلك التي نتمنى رؤيتها، وعلينا التأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى”.

وتحدث كلوب عن علاقته ببيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي: “لم أقابله منذ فترة طويلة، هو شخص استثنائي، أكن له الكثير من الاحترام، عادة لا نتواصل على مدار الموسم، هو منافس ويرغب في الفوز ويتقبل الهزيمة أيضًا، وبدوري كان علي تعلم تقبل الهزيمة أكثر منه، هذا اللقب لن يغيره أو يغيرني”.

وعن الفجوة مع مانشستر سيتي، قال كلوب: “حصدوا 100 نقطة وجمعنا بدورنا 75 نقطة وتأهلنا لدوري أبطال أوروبا (موسم 2017- 2018)، مانشستر سيتي كان الفريق الأفضل بمسافة، الآن نملك فرصة لعب 7 مباريات إضافية، وعلينا تقديم مباراة جيدة أمامهم، هذه أصعب مباراة يمكن تخيلها”.

وتابع: “لم يسبق وأن شعرت بالقلق من مانشستر سيتي (عندما لا نواجههم)، ربما شعرت بالقلق مرة واحدة من مباراة ليستر العام الماضي، ولن يتكرر الأمر مرة أخرى، الأمر يتعلق بنا وبـ38 مباراة على مدار الموسم، رأيت الموسم الماضي أنه بإمكاننا مقاتلتهم في حصد النقاط، وأن نتواجد في اللحظات الحاسمة، نركز على مبارياتنا، الآن لا أرى فارقًا كبيرًا”.

كما علق على تأجيل كأس الأمم الإفريقية (كان): “أحب فكرة التأجيل، ولكني لا أحب السبب وراء ذلك، من الجانب التخطيطي الأمر جيد، فكل البطولات التي تأتي في منتصف الموسم ليست جيدة للتخطيط، وبالتالي الأمر جيد بالنسبة لنا، ولكن هذا ليس أمرًا نحتفل به”.

وعن إلهام لاعبيه، قال كلوب: “طالما ترتدي القميص، فعليك تقديم 100% مما لديك، وهذا يأتي من شعار فريق نيوزيلندا للرجبي، وهو نفس الأمر بالنسبة لفريقه”.

وأضاف: “الأمر يتعلق بالتركيز وعدم التفكير في المباراة الأخيرة والنادي والضغوطات، الأمر مزيج بين كل شيء، يجب أن تتحلى بالرغبة للقيام بشيء خاص، وكتابة تاريخك الخاص، علينا تقديم كل شيء، علينا التفكير بنهاية شيء ما عندما تنتهي مسيرتنا”.

واستكمل: “هذه واحدة من أهم اللحظات في حياتي أن أعرف بأننا أبطال إنجلترا، ولكن لا يجب أن أذكر نفسي طوال الوقت بذلك، نحضر لمباراة مانشستر سيتي بتركيز كامل، سنكون جاهزين وسنهاجم، لا أعرف طريقة أخرى”.

وواصل: “لا أشعر بأننا وصلنا للقمة، فعندما تظن بأنك وصلت للقمة فأنت حينها في طريقك للتراجع، هذا ما تعلمته، ولكني لا أشعر بذلك، لا أرغب في أن يكون هذا اللقب هو الوحيد الذي أتحدث عنه مع اللاعبين في الـ20 سنة المقبلة”.

وأردف: “هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نتحلى خلالها بالإبداع وأن نتفاعل تجاه تطور باقي الفرق، علينا التحضير لذلك، فعندما تتطور باقي الفرق، علينا القيام بنفس الأمر أيضًا، ثبات المستوى الذي أظهرناه كان جيدًا وعلينا المحافظة عليه”.

وعن شكل أجواء مباراة الغد، قال الألماني: “ستكون حادة، شاهدت السيتي في 3 مباريات حتى الآن، ويبقى السيتي كما هو، يسيطر بشكل مذهل، يشعرك بأن الملعب كبير، ويستغل الاتجاهات والمساحات الصغيرة، هذه كرة قدم، لا يمكنك الدفاع إذا لم تلعب بحدة، وهذا يظهر بوضوح شكل المباراة، سبق وأن تعادلنا 0-0 من قبل، ولا أتوقع أن تكون تلك نتيجة مباراة الغد”.

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