2020/07/01 | 17:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب أمين سر نادي الحدود حازم تيموز عن ارتياحه ودعمه لمبادرة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتقديم منحة مادية لنادي القاسم، والذي يعاني من أزمة مالية لاسيما وأن فريقه الكروي مشارك في الدوري الممتاز.

وقال تيموز في بيان رسمي: “نتمنى من وزارة الشباب وجميع الجهات المعنية أن تسارع في دعم الأندية التي لا تنتمي لمؤسسات وأندية محافظاتنا العزيزة، وكذلك أندية دوري الدرجة الأولى كي يستمر عطائها خدمة للرياضة العراقية”.

وفيما يخص تشكيل رابطة أندية الدوري الممتاز أوضح: “الوقت غير ملائم لتشكيل الرابطة، والتي كنا ولا نزال من الداعمين لتشكيلها، ولكن يجب عدم التسرع في تنفيذ هذه الخطوة قبل أن تدخل في مرحلة الدراسة المستفيضة وأن يتم متابعة الوضع العام للكرة العراقية والتي تعاني من تخبطات إدارية متلاحقة”.

وبين: “نحتاج أولاً إلى إصلاح منظومتنا الكروية في جميع مفاصلها، وأن نصل إلى درجة مقبولة من الناحية التنظيمية والإدارية لدوري الكرة قبل المضي قدماً في هذه الخطوة الكبيرة، خصوصاً وأن العديد من دول المنطقة المستقرة لم تُقدم إلى الآن على تشكيل الرابطة المحترفة”.

واختتم: “نريد لمشروع الرابطة أن يظهر للنور في أجواء خلاقة ومناسبة، وألا يصطدم بعقبات تكتب له الفشل الذريع في خطواته الأولى، لذا فإن التأني والعمل المدروس والممنهج هو الأساس الذي سيحقق النجاح المنشود للرابطة، والتي ستشكل علامة مضيئة في تاريخ الدوري العراقي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحدود: الفترة الحالية ليست مثالية لإطلاق رابطة الأندية العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحدود: الفترة الحالية ليست مثالية لإطلاق رابطة الأندية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).