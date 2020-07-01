بطل آسيوي عراقي يحارب كورونا

2020/07/01 | 17:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصيب مصارع نادي الحدود والمنتخب الوطني والبطل الاسيوي، كرار عباس، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال المنسق الإعلامي لنادي الحدود زيد الزيدي لـ /المعلومة/ إن “المصارع الدولي كرار عباس، أصيب بفيروس كورونا المستجد”.وأوضح أن “عباس ظهرت عليه الاعراض السريرية للفيروس، حيث اجرى الفحوص الطبية التي كانت نتائجها إيجابية وبالتالي يخضع الان للحجر […]

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