بضعة أعوام ريما: الفصل الثالث عشر/ 4 - دلور ميقري

2020/07/01 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري من مكانه تحت ظلال أشجار الحديقة، صار صالح ينقل بصره بين الدروب الفرعية للمزرعة، والطريق العام المؤدي إلى البلدة.



مضطرباً وحانقاً أشد الحنق، كان يدوّر في ذهنه فكرة سيئة عن الطبيب وما لو ساقه إلى مسكن ابن جميل باشا كي يوقعه في فخٍّ مع كرامته وعزة نفسه.



ثم يعود ويستدرك: " لا، إن ما جرى كان بمحض المصادفة على أغلب تقدير.



وإلا لتوجّبَ أيضاً الظنّ بأن لابن عمنا جمّو يداً في الموضوع.



وفي آخر المطاف، أيّ م ......





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