اسهام التجربة في المفهوم الفلسفي لجيل دولوز - زهير الخويلدي

2020/07/01 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " اننا نرى الجوهر الوحيد للتجريبية : لأن الطبيعة البشرية في مبادئها تتجاوز الفكر، فإنه لاشيء في الفكر يتجاوز الطبيعة البشرية"1 يعتبر جيل دولوز الفيلسوف الأبرز الذي اشتغل على مفهوم الاختلاف ولكنه ويا للغرابة وضعه الى جانب مفهوم التكرار أو المعاودة وهو ما يعني تأجيل الفرق وتعذر المباينة والوقوع في اعادة انتاج المماثل والمطابق.



بيد أن دولوز هو فيلسوف المفهوم بامتياز وقد منحه هذا الاختصاص امكانية ......





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