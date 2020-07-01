بضغط من روسيا.. أجهزة الأمن السورية تفرج عن 3 معتقلين من “السويداء”

2020/07/01 | 17:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت أجهزة الأمن السورية في #دمشق، عن ثلاثة شبان من معتقلي المظاهرات التي حدثت في #السويداء، منتصف شهر حزيران الفائت.وتناقلت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للمعتقلين المفرج عنهم وهم “بشار أمين طرابية”، و”سلمان…

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