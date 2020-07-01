نائب: حكومة الكاظمي لم تقدم اي حلول بشأن الأزمة الاقتصادية

2020/07/01 | 17:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعتبر النائب حسين العقابي، الأربعاء، أن الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي لم تتقدم خطوات الى الأمام في مجال تقليل الاعتماد على النفط في اقتصاد العراق.وقال العقابي لـ /المعلومة/ إن “استمرار اعتماد الحكومة على القطاع النفطي امر خاطئ وعلى القائمين على القرار ان يقدموا سقفا زمنيا في تطوير المجالات الاخرى كالضريبة وضبط الحدود والجمارك […]

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