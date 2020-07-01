2020/07/01 | 17:54 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلفزيون: التحالف بقيادة السعودية يشن عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 17:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلفزيون: التحالف بقيادة السعودية يشن عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلفزيون: التحالف بقيادة السعودية يشن عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).