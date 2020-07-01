صدمة في ريال مدريد.. 80 مليون غير كافية لضم كامافينجا

2020/07/01 | 17:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه نادي رين المنافس في بطولة الدوري الفرنسي صدمة كبيرة لطموحات ريال مدريد بشأن التعاقد مع موهبة الفريق الأول لكرة القدم، إدواردو كامافينجا.وارتبط اسم كامافينجا بنادي ريال مدريد من أجل الانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي، لتدعيم خط الوسط ويكون بديلًا لكاسيميرو في المستقبل.وتحدث المدير الرياضي لنادي رين، فلويان موريس، عن […]

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