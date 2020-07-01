كورونا “يتوحش”.. ماذا يحدث في كاليفورنيا؟

2020/07/01 | 17:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يستمر فيروس كورونا القاتل حصد الأرواح في أمريكا حيث أفادت بيانات إحصائية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم السابق أكثر من 44.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما شهدت ولاية كاليفورنيا قفزة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات.وأكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية […]

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